Из списка договоренностей Украина пока выполнила только один пункт — обмен удерживаемых лиц. Пока не выполнены остальные пункты, саммит не может состояться.

Джабаров считает, что Украина не хочет наладить отношения с юго-восточной частью страны. А желает лишь захватить территорию, расправиться со всеми неугодными, а именно с теми, кто выступал против Киева, и навязать свою власть.

Член Совфеда сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо «найти в себе мужество» и признать, что он не будет выполнять Минские соглашения.