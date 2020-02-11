Украина не выполняет Минские соглашения: состоится ли нормандский саммит?
Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам, заявил, что власти Украины не выполняют Минские соглашения. По его словам, из-за этого может не состояться нормандский саммит в апреле. Об этом написало ФАН.
Из списка договоренностей Украина пока выполнила только один пункт — обмен удерживаемых лиц. Пока не выполнены остальные пункты, саммит не может состояться.
Джабаров считает, что Украина не хочет наладить отношения с юго-восточной частью страны. А желает лишь захватить территорию, расправиться со всеми неугодными, а именно с теми, кто выступал против Киева, и навязать свою власть.
Член Совфеда сказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо «найти в себе мужество» и признать, что он не будет выполнять Минские соглашения.