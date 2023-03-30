30 марта 2023, 17:15
Украина не восприняла готовящееся контрнаступление как решающий момент конфликта
Глава МИД Украины Кулеба: опасно считать весеннее контрнаступление ВСУ решающим
Готовящееся контрнаступление ВСУ нельзя рассматривать как решающий момент конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Кулеба изданию Financial Times.
«Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны», — сказал он.
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Кулеба выразил опасение, что если контрнаступление не приведет украинскую армию к желаемым результатам, то это усилит на Западе позиции группировки, ратующей за компромиссное решение конфликта России и Украины.
«Они повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе „Минска-3“», — подчеркнул Кулеба.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев счел заявления ВСУ о контрнаступлении словоблудием, попыткой ввести в заблуждение армию, прощупать слабые места в обороне, чтобы взять Россию «на слабо».
ВСУ
Украина
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