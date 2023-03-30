Мир 30 марта 2023, 17:15 Украина не восприняла готовящееся контрнаступление как решающий момент конфликта Глава МИД Украины Кулеба: опасно считать весеннее контрнаступление ВСУ решающим РИА «Новости»

Читать 360tv в

Готовящееся контрнаступление ВСУ нельзя рассматривать как решающий момент конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Кулеба изданию Financial Times.

«Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны», — сказал он.

Реклама

Кулеба выразил опасение, что если контрнаступление не приведет украинскую армию к желаемым результатам, то это усилит на Западе позиции группировки, ратующей за компромиссное решение конфликта России и Украины.

«Они повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе „Минска-3“», — подчеркнул Кулеба.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев счел заявления ВСУ о контрнаступлении словоблудием, попыткой ввести в заблуждение армию, прощупать слабые места в обороне, чтобы взять Россию «на слабо».