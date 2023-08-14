Мир 14 августа 2023, 05:46 Украина не воплотит в жизнь «формулу мира» Зеленского из-за недостатка мужчин Экс-советник Кучмы: мирный план Зеленского неосуществим из-за дефицита украинцев Официальный сайт Президента Украины

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Предложенную лидером киевского режима Владимиром Зеленским «формулу мила» нельзя осуществить в реальной жизни, потому что на Украине не хватает мужчин. Об этом сообщил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Невозможно пробить пять поясов российской обороны. У Киева столько мужчин не хватит, чтобы это сделать», — заявил он.

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По словам Соскина, украинской стороне не удастся вернуть утраченные регионы, потому что они уже стали частью России по Конституции.

Ранее советник Кучмы заявил, что бездарное руководство Зеленского приведет к тому, что Украина потеряет Купянск. Соскин объяснил, что обстановка в зоне боевых действий «каждый день все хуже» для украинской армии. Глава киевского режима ничего не может предпринять. Политик назвал его «неудачником». Кроме того, потеря Купянска станет последней каплей, после которой нынешнему президенту страны следует бежать из своего государства.