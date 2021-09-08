Председатель Атлантического совета, бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО не несут за собой конкретных обоснований. Об этом сообщило «Утро.ру».

По его словам, не стоит рассчитывать на вступление Украины в альянс в ближайшее время. Причина этого заключается в том, что в НАТО нет единой позиции по украинскому вопросу. Многие члены альянса не готовы видеть Украину в числе участников, в том числе для того, чтобы не вызвать негативную реакцию со стороны Москвы.

«Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие 10 лет и уж совершенно точно не в следующие пять лет», — заявил политик в ходе выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.