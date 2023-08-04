Мир 04 августа 2023, 17:06 Украина не увидела снижения объемов помощи США из-за несогласия американцев Посол Украины Макарова заявила о продолжении финансовой помощи со стороны США U.S. Department of Defense

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Предоставление помощи Украине со стороны США не снизилось, а в ближайшее время может только увеличиться. Об этом в интервью газете The Washington Post заявила посол Украины в США Оксана Макарова.

Так она прокомментировала данные опроса телеканала CNN, который показал, что 55% американцев выступили против предложения конгресса об увеличении помощи Украине.

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Макарова подчеркнула, что с нетерпением ждет обсуждения запроса о выделении дополнительной помощи Украине в конгрессе.

«У нас по-прежнему очень сильная двухпартийная поддержка. Я не вижу, чтобы

Посол Украины добавила, что видела данные опроса CNN, но подчеркнула, что проведенное исследование Институтом Рейгана показало другие данные. Поддержка со стороны простых американцев только выросла по сравнению с прошлым годом.

«86% сторонников демократов и 71% сторонников республиканцев считают, что поддержка Украины для достижения победы важна для США», — заявила посол.

Госдеп США сообщил о начале первого раунда переговоров с властями Украины о предоставлении долгосрочных обязательств в сфере безопасности. Речь идет о предоставлении стране дополнительных сил, которые помогут в ее защите. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что этот пункт фигурировал в совместной декларации стран НАТО, подписанной на саммите в Вильнюсе.