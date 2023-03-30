Мир 30 марта 2023, 00:55 «Украина не стоит ядерной войны». Байдена призвали начать переговоры с Россией AT: Байден на фоне планов Киева по Крыму должен начать переговоры с Россией Pxhere

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Президента США Джо Байдена призвали начать переговоры с Россией на фоне заявлений властей Украины о плане захватить Крым. С такой инициативой выступили бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен и аналитик оборонной политики США Шошана Брайен в статье для Asia Times.

«Украина не стоит ядерной войны. <…> США и Россия должны начать переговоры по ядерным вооружениям, пока не стало слишком поздно», — указано в материале.

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Киевский режим начал подготовку наступления на Луганск и Запорожье с целью отрезать российским войскам наземное сообщение с Крымом, сообщили авторы немецкой газеты Bild со ссылкой на чиновника НАТО. Также он добавил, что власти Украины начнут пользоваться оружием стран Запада уже в мае.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин уже говорил о том, что подразделения ВСУ могут пойти в атаку в ближайшие две недели.

Председатель американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли назвал цель президента Украины Владимира Зеленского по захвату Донбасса и «возвращению» Крыма максималистская.