Мир 06 сентября 2023, 11:27 Украина не станет использовать ракеты Taurus за пределами страны — Кулеба Министр Кулеба: Украина не будет использовать ракеты Taurus за пределами страны Викимедиа

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещал, что если киевский режим получит от Германии ракеты большой дальности Taurus, то не будет их использовать за пределами «международно признанных границ» его страны. Такое заявление политик сделал в интервью телеканалу Welt.

«Украина не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ нашей страны», — сказал он.

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По словам министра, он не хочет давить на немецкого канцлера Олафа Шольца, но надеется, что решение по ракетам примут быстро. Глава МИД Украины упомянул, что страна сталкивалась с долгими размышлениями о военной помощи киевскому режиму со стороны Запада в прошлом году.

Также в интервью Кулеба высказался о возможных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Украина не отдаст никакие свои территории.

Утром 6 сентября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев. СМИ предположили, что там он объявит о новой финансовой помощи Украине.