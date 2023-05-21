Мир 21 мая 2023, 10:00 Украина не соответствует критериям для вступления в НАТО — Шольц Канцлер ФРГ Шольц указал на несоответствие Украины критериям для вступления в НАТО РИА «Новости»

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Украина в настоящее время не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу Welt.

Немецкий политик сказал, что решение приняли в Бухаресте — столице Румынии. По словам государственного деятеля, ясно было, что вступление Украины в военно-политический блок в ближайшем будущем невозможно.

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«Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — заявил глава правительства ФРГ.

Вступление Украины в НАТО сорвет процесс политического решения конфликта, убедит Россию в правильности своих действий и подорвет принципы альянса. Такие причины не принимать страну в блок озвучил американский военный аналитик Джон Дени.

Запад не верит в победу Украины, писали СМИ. Кроме того, имидж украинского президента изменился после призыва атаковать объекты в России.