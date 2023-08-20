Мир 20 августа 2023, 00:13 Украина не согласилась с провалом контрнаступления ВСУ Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: контрнаступление ВСУ не провалилось РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ не провалилось, поэтому аналитикам нужно быть осторожнее с прогнозами. Таким мнением поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild.

Он отметил, что некоторые чиновники, генералы и аналитики делали прогнозы о том, что Украина в феврале 2022 года «должна была прекратить свое существование» за три-10 дней. Теперь, эксперты заявили о неспособности украинских военных «вернуть территории».

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«Теперь они исходят из того, что Украина будет не в состоянии так быстро отвоевать всю свою территорию. Это показывает, что сами скептики становятся оптимистичнее», — пояснил Кулеба.

По словам министра, аналитикам нужно проявлять осторожность со своими долгосрочными предсказаниями. ВСУ нуждается в долгосрочных возможностях для того, чтобы добиться больше результатов.

Ранее бывший советник второго президента Украины Олег Соскин призвал Владимира Зеленского уйти в отставку после провала ВСУ.