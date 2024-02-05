Мир 05 февраля 2024, 09:49 Украина не сможет выбраться из нищеты из-за незаинтересованности Запада в этом — Азаров Экс-премьер Азаров: в ближайшие десятилетия Украина не выберется из нищеты РИА «Новости»

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Запад заинтересован в бедной и ослабленной Украине, поэтому в ближайшие десятилетия она не выберется из нищеты. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил об этом на своей странице в Facebook*.

«В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно», — сказал он.

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Николай Азаров объяснил, почему союзники не заинтересованы в процветании Украины. По его мнению, они воспринимали эту страну как серую зону и источник бесплатного людского ресурса для борьбы с Россией.

Валовой внутренний продукт Украины к началу 2023 года сократился на 30,4%. Минэкономики назвало его худшим в истории страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская экономика рухнула, и без финансовой помощи Запада государство не сможет исполнять обязательства.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.