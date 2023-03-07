Мир 07 марта 2023, 14:48 Украина не сможет втянуть Белоруссию в конфликт по указке США — Лукашенко Президент Белоруссии Лукашенко: Украине не удастся втянуть республику в конфликт Министерство обороны Республики Беларусь

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Власти Украины по указке США хотят втянуть Белоруссию в конфликт, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, сделать это не получится, сообщило БелТА.

Лукашенко рассказал, что Украина намерена бросить Белоруссии вызов и втянуть ее в конфликт по команде американцев.

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«Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей. А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли», — высказался президент о тех, кто пытался организовать взрыв самолета на аэродроме Мачулищи.

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О попытках взрывов на аэродроме в Белоруссии стало известно 26 февраля. Через несколько дней Минобороны республики обнародовало видео — на кадрах видно, что военная техника не пострадала.

Позже Александр Лукашенко сообщил, что правоохранители установили личности и задержали причастных к ЧП на аэродроме Мачулищи. Среди них — террорист украинских спецслужб, а также его помощники. Злоумышленник проживал в Крыму и имел два паспорта — российский и украинский.