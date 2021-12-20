Украина не сможет вступить в НАТО из-за акта провозглашения независимости. Это обещание противоречит желанию нынешних властей, написали журналисты издания «Страна.ua».

По словам авторов материала, основа самой государственности Украины заключается в неприсоединении ни к каким блокам. Верховный Совет УССР 16 июля 1990 года принял декларацию о государственном суверенитете Украины. Тогда в разделе о внешней и внутренней безопасности страны появилось положение о том, что «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках».

СМИ подчеркнуло, что 24 августа 1991 года, когда была провозглашена независимость Украины, одним из основанием для признания Украины отдельным государством стала Декларация о суверенитете, подтверждающая внеблоковый статус страны.

Авторы заметки сделали вывод, что вступать в НАТО также запрещено, потому что альянс является военным и политическим союзом, а Декларация о суверенитете вступление в военные союзы запрещает.