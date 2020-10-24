Украина не сможет возобновить производство «Русланов»

На Украине невозможно возобновить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Об этом заявил вице-премьер республики Олег Уруский.

Он также сообщил, что турецкие власти могут профинансировать достройку второго грузового самолета Ан-225 «Мрiя» (по-русски «Мечта»). Этот вопрос обсуждался во время недавнего визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского.

«У них есть заинтересованность именно в стратегических транспортных самолетах, но „Русланы“ мы предложить не можем, поскольку те, что есть, они нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А „Мрію“ одну теоретически можем достроить», — привел слова чиновника «Укринформ».

Уруский напомнил, что Украина и Турция подписали соглашение о намерениях развивать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотников и турбинных двигателей.

Транспортные самолеты Ан-124 эксплуатируются с 1987 года. Их собирали в Киеве и Ульяновске. В середине 1990-х производство на обоих заводах было остановлено. На киевском заводе несколько самолетов были достроены в 2000–2004 годах. С тех пор они больше не собирались.

Ан-225 «Мрія» — самый большой в мире транспортный самолет, созданный в единственном экземпляре в 1988 году. Вторая машина не была достроена.