Украина не сможет победить Россию из-за Германии — немецкие СМИ | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 18:36)

Украина не сможет победить Россию из-за Германии — немецкие СМИ

Die Welt: Украина не сможет вернуть Крым, но может до зимы потерять и Донбасс

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Украина не победит в конфликте с Россией, пока Германию возглавляет Олаф Шольц, написал обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц. По его мнению, Шольц «боится» российского президента.

Обозреватель отметил, что Германия не готова передать ВСУ танки Leopard 2 и БМП Marder.

«С Олафом Шольцем Украина конфликт не выиграет. Похоже, что немецкий канцлер боится Путина», — заметил Шильтц.

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Он также назвал иллюзорными и невыполнимыми обещания украинского президента Владимира Зеленского, что страна якобы скоро вернет Крым. По мнению журналиста, такие заявления направлены лишь на то, чтобы поднять боевой дух ВСУ, но не имеют под собой никакой почвы.

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«Мировое сообщество уже давно смирилось с вхождением полуострова в состав России», — добавил Шильтц.

По его мнению, Украина должна радоваться, если хотя бы не потеряет Донбасс до зимы.

«Без поставок тяжелого вооружения в ближайшее время Украина не будет в состоянии вернуть себе ни одну из утраченных областей», — уверен обозреватель.

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