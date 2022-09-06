Украина не сможет победить Россию из-за Германии — немецкие СМИ | 360°

Мир 06 сентября 2022, 17:07 (обновлено: 06 сентября 2022, 18:36) Поделиться Telegram

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Viber Украина не сможет победить Россию из-за Германии — немецкие СМИ Die Welt: Украина не сможет вернуть Крым, но может до зимы потерять и Донбасс РИА «Новости»

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Украина не победит в конфликте с Россией, пока Германию возглавляет Олаф Шольц, написал обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц. По его мнению, Шольц «боится» российского президента.

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Он также назвал иллюзорными и невыполнимыми обещания украинского президента Владимира Зеленского, что страна якобы скоро вернет Крым. По мнению журналиста, такие заявления направлены лишь на то, чтобы поднять боевой дух ВСУ, но не имеют под собой никакой почвы.

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«Мировое сообщество уже давно смирилось с вхождением полуострова в состав России», — добавил Шильтц.

По его мнению, Украина должна радоваться, если хотя бы не потеряет Донбасс до зимы.

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