Мир 26 июня 2023, 01:24 Украина не сможет победить Россию, какое бы оружие ей не поставлял Запад — евродепутат Евродепутат Синчич: Украина не сможет победить Россию даже с оружием Запада РИА «Новости»

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Представитель делегации Европарламента по связям с Россией от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что Украина не сможет победить Россию, какое бы оружие ей не отправлял Запад. В интервью «Известиям» он сказал, что ВСУ не помогут даже хваленые истребители F-16.

«Даже F-16 — техника 40-летней давности, и она не представляет угрозы российским воздушным силам. Кроме того, пилотов для управления ими нет. Это безумие», — посчитал Синчич.

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Тем более, отметил евродепутат, ЕС и НАТО не станут отправлять свои войска на Украину. Их армии слабы и не оснащены достаточным количеством техники.

Более серьезную возможность в этом плане представляет вмешательство Польши. Но, вероятно, не для борьбы с российской армией, а для захвата западных областей Украины, поделился мнением представитель ЕП. Когда же контрнаступление ВСУ окончательно провалится, Брюсселю придется пересмотреть свою политику.

«Если за этим последует успешное российское наступление, судьба [конфликта] будет решена», — заключил Синчич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с американским коллегой Джо Байденом о расширении оборонного сотрудничества. Кроме того, он заявил, что мир должен «давить на Россию».