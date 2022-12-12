Мир 12 декабря 2022, 03:36 Украина не смогла договориться с Германией о поставках танков Глава МИД Украины Кулеба: достичь договора о поставках немецких танков пока не удалось Викимедиа

Читать 360tv в

Украинские власти не получили от Германии согласия на предоставление войскам страны танков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об этом телеканалу ARD.

«Согласно моим данным, в списке военных товаров, которые будут поставлены, нет танков», — сказал он.

Реклама

При этом Кулеба заверил, что работа в этом направлении продолжается.

Реклама

Ранее украинский посол в Берлине Алексей Макеев сообщил о договоренности между сторонами о поставках Украине дополнительных вооружений. Киевские власти хотят получить от Берлина танки Leopard 2, но Германия до сих пор не дала положительного ответа по этому вопросу.

Федеральное правительство Германии заявляла, что Украине передадут 50 бронетранспортеров Dingo и 12 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh. Вместе с этим украинские военные получат на вооружение 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов и 90 датчиков защиты от беспилотников.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что вооруженный конфликт на Украине можно закончить только с помощью переговоров. При этом политик не стала называть точный срок, когда это может произойти.