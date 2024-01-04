Мир 04 января 2024, 03:09 Украина не продумала план на случай нехватки помощи Запада Кулеба: у Украины нет плана «Б» на случай дефицита западной военной помощи Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

У Украины нет «плана „Б“» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN.

Ведущая телеканала спросила у главы МИД, есть ли у Киева варианты на случай, если нужно будет возместить недостаток военной помощи от США и Европы.

Реклама

«У нас нет плана „Б“. Мы уверены в плане „А“», — сказал он.

По словам Кулебы, помощь, которую Киеву оказывают западные страны, недостаточно, поэтому он попросил Соединенные Штаты «скорректировать» свои поставки. Он добавил, что западные государства поставляет очень мало артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые «критически важны» для ВСУ.

НАТО согласился провести экстренное заседание по Украине. Одной из ключевых тем Кулеба назвал усиление украинской ПВО.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком пожаловался, что за пять дней по Украине выпустили 500 ракет и дронов.