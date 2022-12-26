Мир 26 декабря 2022, 14:27 Украина не придумала, как вернуть Крым Депутат Новиков: у Украины нет конкретного плана по возвращению Крыма

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Правительство Украины не продумало план по возвращению Крыма. Такой информацией поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он сообщил об этом в интервью изданию «Лента.ру».

Также Новиков считает, что все заявления украинских политиков о возвращении Крыма — не более чем инструмент информационной борьбы и способ поддержки патриотических настроений в этой стране.

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«Под этими заявлениями не просматривается конкретный и результативный план», — заявил депутат.

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По его словам, Украине не удастся вернуть Крым. Он отметил, что для этого не подойдут ни военные, ни дипломатические действия.

Новиков сказал, что правительству Украины необходимо подбадривать население своей страны. По его словам, ситуация на территории этого государства осложнена перебоями с подачей воды и энергоснабжением.