Украина не причастна к взрывам в Приднестровье, заявили власти Молдавии

Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье, такое заявление сделал вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян. Нет никаких оснований считать, что киевский режим вовлечен в эту ситуацию, отметил политик, его слова привело издание Lenta.ru.

Украина не заинтересована в дестабилизации обстановки в Приднестровье, подчеркнул Серебрян. Он отметил, что Россия также не брала на себя ответственность за взрывы, поэтому вице-премьер предположил, что речь идет о внутренних конфликтах.

В ночь на 3 мая предотвратили попытку еще одной диверсии на телерадиоцентре «Маяк». Удалось нейтрализовать грузовой дрон с двумя килограммами пластида и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью.

Местное МВД утверждает, что беспилотник был запущен с украинской стороны. Он направлялся к ангару с механизмами для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. Это могло полностью вывести из строя систему.