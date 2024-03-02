Мир 02 марта 2024, 17:13 Украина не предоставила предложений по переговорам с Россией Небензя заявил об отсутствии каких-либо форматов переговоров с Украиной РИА «Новости»

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Никаких переговоров с Украиной российская сторона сейчас не ведет — ни прямых, ни через посредников. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель государства в ООН Василий Небензя.

Он добавил, что страна готова принять любые конструктивные предложения для начала дипломатического урегулирования украинского конфликта.

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«Никаких переговоров с Украиной не идет ни напрямую, ни через каких-либо посредников. Мы, естественно, приветствуем любые конструктивные предложения по переговорам», — заявил Небензя.

О том, что конфликт на Украине можно остановить путем переговоров, президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Глава государства подчеркнул, что для диалога нужно согласие двух сторон, но украинские власти законодательно запретили поднимать этот вопрос.

Путин напомнил, что попытку урегулирования уже предпринимали весной 2022 года в ходе нескольких встреч делегаций двух стран. По итогам переговоров в Стамбуле даже появился документ о мирном соглашении.

Но под влиянием занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинские власти отказались от дальнейшего диалога.

Это решение Путин назвал ошибкой, но допустил, что, если ее исправить, к переговорам можно вернуться.