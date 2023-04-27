Мир 27 апреля 2023, 17:45 Украина не поверила в эскалацию конфликта с Россией после поставок F-16 Глава МИД Украины Кулеба заявил, что поставка ВСУ истребителей F-16 сдержит Россию РИА «Новости»

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Поставки Украине американских истребителей F-16 не спровоцируют развитие конфликта. Такую точку зрения в Twitter высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Начало поставок Украины истребителей F-16, скорее, не спровоцирует Россию, а сдержит ее. Пришло время сделать этот шаг», — написал он.

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Кулеба отметил, что изначально на Западе тоже опасались, что передача Украине ракет большой дальности, танков, средств противовоздушной обороны, РСЗО и артиллерии спровоцирует Россию, но этого не произошло.

Ранее британские военный аналитик Джастин Бронк заявил, что поставки Украине истребителей F-16 являются бессмысленными, поскольку российские войска нанесут удары по аэродромам, не позволив технике подняться в небо.

Он предупредил, что данный тип самолетов является очень капризным к условиям окружающей среды и требует более длинной взлетной полосы, по сравнению с аэродромами советских времен.