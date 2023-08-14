Мир 14 августа 2023, 16:01 Украина не получит Тaurus от Германии. Шольц боится за свой рейтинг Politico: канцлер Шольц не отправит ВСУ Тaurus из-за опасений за свой рейтинг РИА «Новости»

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Большинство жителей Германии поддерживают своего канцлера Олафа Шольца в том, чтобы отказаться от скорых поставок киевскому режиму ракет Taurus. Об этом сообщила европейская редакция американской газеты Politico.

Журналисты издания заявили, что Шольца сейчас интересует состояние правящей в ФРГ коалиции, а не Украины. По данным газеты, промедление в поставках Taurus — это одно из немногих направлений, в которых население поддерживает канцлера.

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«Шольца больше всего волнует в данный момент не судьба Украины, а судьба его собственной правящей коалиции — альянса его партии социал-демократов, „зеленых“ и либеральных демократов», — указали в статье.

Сейчас, по версии СМИ, около 80% граждан Германии недовольны работой своего кабмина на фоне скандалов в коалиции и экономического спада. По данным газеты, личный рейтинг канцлера тоже оставляет желать лучшего, его сейчас поддерживает лишь 33% немцев.

За передачу Украине дальнобойных ракет Taurus выступили в правительстве ФРГ. Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «360», что их будут сбивать также, как и остальные снаряды.