Мир 05 апреля 2024, 09:12 Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите NYT: Украину в июле не пригласят в НАТО, несмотря на риск поражения Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / Global Look Press

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США и Германия выступили против вступления Украины в НАТО. На июльском саммите страна не получит официального приглашения, сообщила газета The New York Times.

Саммит в Вашингтоне посвятят 75-летию Североатлантического альянса. Украина рассчитывала получить приглашение в НАТО, однако по словам дипломатических источников издания, этого не случится. США и Германия, как и в прошлом году, против приема страны, которая участвует в вооруженном конфликте. Из-за соглашения о коллективной безопасности это втянет Запад в крупнейшую с 1945 года сухопутную войну в Европе.

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«Это может изменить весь характер дебатов. Мы все можем думать, что саммит НАТО пройдет так же, как сегодня, но это не так. <…> Последние два месяца не были хорошими для Украины, и в ближайшем будущем ситуация не станет лучше», — заявил бывший представитель США в НАТО, президент Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер.

Американский сенатор Майк Ли заявил, что Украина и США не смогут быть членами НАТО одновременно. Он заявил, что вступление в альянс одной страны исключит нахождение другой.