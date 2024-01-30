Мир 30 января 2024, 09:30 Украина не получит японских снарядов из-за трудностей с поставками WSJ: план по передаче японских артиллерийских снарядов Украине заглох U.S. Department of Defense

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Разработанный план по поставкам Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из Японии после экспорта в Великобританию застопорился. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Японская компания Komatsu в рамках предложенной инициативы должны была произвести 155-миллиметровые снаряды с последующим экспортом в Великобританию для передачи их Украине. Однако этот план сейчас заглох», — написали журналисты.

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По информации источника, Komatsu всегда могла направить британской стороне лишь очень ограниченное количество снарядов. Авторы материала отметили, что эта ситуация хорошо демонстрирует все трудности с передачей вооружений киевскому режиму.

В правительстве Японии отказались комментировать ситуацию, а в Минобороны Великобритании в очередной раз указали на стремление поддерживать Украину до конца.

Ранее в Евросоюзе сообщили о планах поставить Украине до миллиона артиллерийских снарядов уже к весне.