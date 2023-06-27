Мир 27 июня 2023, 15:51 Украина не подтвердила строительство лагерей для «Вагнера» в Белоруссии Госпогранслужба Украины не подтвердила строительство лагерей для «Вагнера» в Белоруссии РИА «Новости»

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Признаков строительства лагерей для бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пока нет, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, за ситуацией в республике внимательно наблюдают представители разведывательных и других специальных служб. Заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«На данный момент таких работ мы не фиксируем. В то же время, исключать этого нельзя», — высказался о возможном размещении «вагнеровцев» в Белоруссии Андрей Демченко.

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Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что командиры ЧВК «Вагнер» могли бы поделиться боевым опытом с военнослужащими ВС страны. По его словам, бойцы знают как обороняться и идти в наступление, а также владеют навыками при обращении с различными видами оружия.

Днем 24 июня в России состоялась попытка мятежа с участием «вагнеровцев». Ситуацию удалось урегулировать мирным путем — президент Владимир Путин заявил, что бойцы смогут остаться в составе ЧВК, но в этом случае им придется уехать в Белоруссию. Глава государства добавил, что также они могут вернуться домой или поступить на службу, заключив контракты с Минобороны.