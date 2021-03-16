Президент Владимир Зеленский в годовщину референдума о присоединении Крыма к РФ заявил, что Украина не собирается отказываться от полуострова. Киев уже подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова».

«Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

По его словам, Украина объединит мир на базе «Крымской платформы», чтобы вернуть стране то, что ей принадлежит.

Саммит «Крымской платформы», где Киев намерен поднять вопрос возвращения Крыма, должен пройти 23 августа, в преддверии Дня независимости Украины. Украинские власти предложили присоединиться к этому мероприятию представителям США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Турции. Об этом написало РИА «Новости».

Информированный источник агентства в Москве заявил, что власти России оценивают украинскую стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Участие других стран в «Крымской платформе» будет означать посягательство на территориальную целостность России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идею о «деоккупации» Крыма «фантомной болью Киева».

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года. За присоединение к России проголосовало большинство жителей полуострова.