Мир 07 января 2024, 05:31 Украина не нашла заявлений Дании о переносе даты передачи F-16 Спикер ВСУ Игнат заявил, что не видел заявлений Дании о сроках передачи F-16 U.S. Department of Defense

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что не нашел на сайте датского Минобороны информации о задержке передачи Украине первых истребителей F-16. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Игнат так прокомментировал публикацию в газете Berlingske, где говорилось, что якобы отправка первых военных самолетов Украине задерживается примерно на полгода, на второй квартал 2024 года.

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«Смотрим на сайт Министерства обороны Дании — ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в наших СМИ», — подчеркнул спикер ВВС ВСУ.

Он добавил, что западные средства массовой информации часто удивляют заявлениями, поэтому лучше придерживаться только официальных комментариев со стороны властей. Игнат подчеркнул, что украинские власти ожидают передачи истребителей этой весной.

Ранее пресс-служба Минобороны Великобритании сообщила, что первая группа украинских пилотов прошла у них базовую подготовку к работе с истребителями F-16.

Программа включала обучение английскому языку, основам пилотирования на самолетах Grob Tutor, общим процедурам управления, навигации на средних и малых высотах, строевым полетам и работе с приборами. Затем украинские летчики отправились в Данию, чтобы отработать навыки на практических занятиях.