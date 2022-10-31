Украина не направляла активных предложений по урегулированию конфликта | 360°

Мир 31 октября 2022, 01:16 Украина не направляла активных предложений по урегулированию конфликта Постпред РФ в Женеве Гатилов: платформы для проведения переговоров с Украиной нет РИА "Новости"

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Платформы для проведения переговоров по урегулированию на Украине нет. Об этом заявил постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов в интервью газете «Известия».

По словам Гатилова, власти Украины не направляли никаких активных предложений, которые можно было быть взяты за основу для последующих политических контактов.

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«Надо признать, что на данный момент платформы для проведения дипломатических переговоров по урегулированию этого кризиса нет», — отметил дипломат.

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Он добавил, что позицию Украины о том, что российские войска нужно отводить «нельзя считать отправной точкой для переговоров».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина ведет политику по указке извне. Поэтому России нужно садиться за стол переговоров в первую очередь с Соединенными Штатами.