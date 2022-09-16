«Украина не меняет методички». Слуцкий высмеял отправку «правильных» СМИ в Изюм | 360°

Мир 16 сентября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber «Украина не меняет методички». Слуцкий высмеял отправку «правильных» СМИ в Изюм Лидер ЛДПР Слуцкий: Украина не меняет методички, слова Зеленского об Изюме — новый пример РИА «Новости»

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Украина не меняет своих методичек, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на заявление лидера этой страны Владимира Зеленского, который «нашел» захоронения в Изюме. Происходящее — очередная провокация со стороны киевского режима, подчеркнул депутат.

«Зеленский снова „нашел“ захоронения в Изюме и заявляет о якобы „новых жертвах русских“. Буча-2, или очередная серия провокаций фашиствующего режима», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что украинские власти уже собираются послать в Изюм «правильных» журналистов и западные СМИ. Вся их работа, по словам Слуцкого, будет строиться на освещении очередной фабрикации по сценарию неонацистов.

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«„Мы добиваемся не правды, а эффекта“, — цитата идеолога гитлеровской пропаганды Геббельса. Его уроки очень хорошо усвоены Зеленским и его хунтой», — заключил он.

Ранее о том, что заявление Зеленского о «захоронении» в Изюме являются обычной провокацией, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он напомнил, что западные страны использовали этот формат еще со времен войны в Югославии.

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