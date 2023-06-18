Мир 18 июня 2023, 22:56 Украине не хватит сил, чтобы вторгнуться в Курскую область — губернатор Губернатор Курской области Старовойт: у ВСУ нет сил для вторжения в регион РИА «Новости»

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Украинская армия не имеет сил для вторжения в Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Его слова передал ТАСС.

«На сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию», — сказал он.

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Несмотря на это, губернатор обратил внимание на вероятные риски из-за действий диверсионно-разведывательных групп Украины на границе. Сейчас ведется серьезный процесс по ее укреплению: усилена работа пропускного режима на въезде и выезде из области, а также контроль на основных магистралях региона.

«Это серьезная работа, и она до сих пор продолжается, потому что мы понимаем, что это наша безопасность», — объяснил Старовойт.

Ранее украинские военные обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области. По предварительной информации, все обошлось без пострадавших. Многие пользователи сети отметили, что диверсанты ВСУ только и умеют, что «кошмарить мирное население».