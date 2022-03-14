Украина не допустила пожарных к тушению пожара на коксохимзаводе в Авдеевке

Украинские военные не пропускают экстренные службы, направленные для тушения возгорания на коксохимическом заводе в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщила Народная милиция ДНР.

«Украинские боевики осуществили диверсию на территории Авдеевского коксохимического завода. В результате на территории начался пожар. Его тушение затруднено в связи с блокированием подъездов к заводу экстренных служб подразделениями „Правого сектора“* и 25-й воздушно-десантной бригады», — заявили в НМ ДНР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил расследовать обстоятельства пожара на заводе в Авдеевке и дать оценку действиям украинских националистов.

Глава ДНР Денис Пушилин предупредил, что пожар на заводе в Авдеевке может привести к катастрофическим последствиям.

* запрещенная в России организация.