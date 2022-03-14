Украина не допустила пожарных к тушению пожара на коксохимзаводе в Авдеевке
НМ ДНР: Киев препятствует ликвидации пожара на Авдеевском коксохимзаводе
Украинские военные не пропускают экстренные службы, направленные для тушения возгорания на коксохимическом заводе в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщила Народная милиция ДНР.
«Украинские боевики осуществили диверсию на территории Авдеевского коксохимического завода. В результате на территории начался пожар. Его тушение затруднено в связи с блокированием подъездов к заводу экстренных служб подразделениями „Правого сектора“* и 25-й воздушно-десантной бригады», — заявили в НМ ДНР.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил расследовать обстоятельства пожара на заводе в Авдеевке и дать оценку действиям украинских националистов.
Глава ДНР Денис Пушилин предупредил, что пожар на заводе в Авдеевке может привести к катастрофическим последствиям.
* запрещенная в России организация.