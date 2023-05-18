Мир 18 мая 2023, 10:50 Украина не должна стать передовой в противостоянии между крупными державами — МИД КНР МИД КНР: Украина не должна стать передовой для противоборствующих крупных держав Unsplash

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Украина не должна быть линией фронта в противостоянии между крупными державами. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, написал ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что позиция КНР по украинскому вопросу всегда была четкой. По его словам, региональную безопасность нельзя обеспечивать за счет расширения военных блоков.

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«В сложившейся ситуации всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, способных усугубить и осложнить кризис», — подчеркнул он.

Министерство иностранных дел республики ранее сообщало, что страна считает важным учитывать обеспокоенность обеих сторон, а также использовать мирные методы для урегулирования конфликта. Однако киевский режим не желает приступать к переговорам с РФ, хотя Запад жалуется, будто в диалоге не заинтересована Россия.

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что для урегулирования конфликта нет чудесной панацеи. Он пообещал, что Китай будет помогать в этом вопросе, но «по-своему».