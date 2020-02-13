Украина не будет поставлять воду в Крым, пока его не «деоккупируют»
Профильный комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставки воды в Крым, пока он не вернется в состав Украины. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой не Telegram-канал депутата Алексея Гончаренко.
Депутат рассказал, что комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса принял решение не поставлять воду в Крым, пока его «оккупация» не закончится.