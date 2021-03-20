Украина отреагировала на запрет для иностранцев на владение землей в Крыму

Указ о запрете для иностранцев владеть землей в Крыму ничтожный с юридической точки зрения, уверены в Киеве. Такое мнение озвучил пресс-секретарь в Министерстве иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщил сайт РБК-Украина.

Украина планирует восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма», заявил он. Данный запрет со стороны РФ не принесет правовых последствий, уверен чиновник.

«После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — сказал Николенко.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на основной территории Крыма. С 20 марта 2021-го он вступил в законную силу, отметил сайт RT. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя. При этом под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, а также в Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Иностранцы владеют в Крыму более чем 11,5 тысячи земельных участков, которые попадают под этот запрет. В основном среди них украинцы. Также владельцами земель числятся немцы, белорусы, казахи, арабы, вьетнамцы, сирийцы, австралийцы, литовцы, израильтяне и граждане ОАЭ.