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    20 марта 2021, 18:32

    Украина отреагировала на запрет для иностранцев на владение землей в Крыму

    Алена Макаренко

    Указ о запрете для иностранцев владеть землей в Крыму ничтожный с юридической точки зрения, уверены в Киеве. Такое мнение озвучил пресс-секретарь в Министерстве иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщил сайт РБК-Украина.

    Украина отреагировала на запрет для иностранцев на владение землей в Крыму

    Украина планирует восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма», заявил он. Данный запрет со стороны РФ не принесет правовых последствий, уверен чиновник.

    «После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — сказал Николенко.

    В 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на основной территории Крыма. С 20 марта 2021-го он вступил в законную силу, отметил сайт RT. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образованиях Севастополя. При этом под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, а также в Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

    Иностранцы владеют в Крыму более чем 11,5 тысячи земельных участков, которые попадают под этот запрет. В основном среди них украинцы. Также владельцами земель числятся немцы, белорусы, казахи, арабы, вьетнамцы, сирийцы, австралийцы, литовцы, израильтяне и граждане ОАЭ.