19 июня 2023, 18:51
Украина назвала военный путь единственным способом завершения конфликта
Подоляк назвал усиление военного потенциала ВСУ единственным способом закончить конфликт
Достичь завершения конфликта на Украине получится только благодаря усилению военного потенциала вооруженных сил страны. Об этом написал на своей странице в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, никакое прекращение огня или перемирие не приведет к окончательному урегулированию кризиса. Советник главы офиса президента Украины назвал единственным способом положить конец конфликту возвращение уважения к международному праву.
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«Это включает в себя: максимизацию военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что в результате Украина должна вернуть территории. Тех, кто стремится достичь перемирия, советник главы офиса Зеленского назвал «миротворцами в белых халатах».
Ранее Подоляк категорически отверг мирные инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки. Он заявил, что любой переговорный процесс с нынешними российскими властями невозможен.
ВСУ
Украина
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