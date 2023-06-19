Мир 19 июня 2023, 18:51 Украина назвала военный путь единственным способом завершения конфликта Подоляк назвал усиление военного потенциала ВСУ единственным способом закончить конфликт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Достичь завершения конфликта на Украине получится только благодаря усилению военного потенциала вооруженных сил страны. Об этом написал на своей странице в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, никакое прекращение огня или перемирие не приведет к окончательному урегулированию кризиса. Советник главы офиса президента Украины назвал единственным способом положить конец конфликту возвращение уважения к международному праву.

Реклама

«Это включает в себя: максимизацию военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что в результате Украина должна вернуть территории. Тех, кто стремится достичь перемирия, советник главы офиса Зеленского назвал «миротворцами в белых халатах».

Ранее Подоляк категорически отверг мирные инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки. Он заявил, что любой переговорный процесс с нынешними российскими властями невозможен.