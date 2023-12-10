Мир 10 декабря 2023, 10:52 Украина назвала вероятный бойкот Олимпиады-2024 вопросом внешней политики Минспорта Украины сочло вероятный бойкот ОИ-2024 вопросом внешней политики РИА «Новости»

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Возможный отказ украинских спортсменов от участия в предстоящих Олимпийских играх в Париже станет вопросом внешней политики. Об этом в эфире Всеукраинского телемарафона сообщил исполняющий обязанности министра спорта страны Матвей Бледный.

«Это вопрос внешней политики, а не просто спорта. Исходя из интересов нашего государства, мы примем решение об участии. Мы должны принимать взвешенные решения и сохранять холодный разум. Это понимает каждый спортсмен», — сказал он.

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Бледный отметил, что украинские власти продолжат коммуницировать с обществом по этому вопросу.

Ранее исполняющий обязанности главы ведомства заявил, что не исключает бойкот украинскими спортсменами Игр в Париже после допуска россиян и белорусов.

Международный олимпийский комитет объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном индивидуальном статусе, без гимна, флага и национальной символики.