Украина назвала условие для возобновления подачи воды в Крым

Украина может снова начать подачу воды на территорию Крыма только в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где-угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», — сказал украинский премьер в интервью «Радио Свобода».

При этом он уточнил, что воду не станут предоставлять на военные базы, оккупантам и оккупационным войскам. По словам, Шмыгаля, такие поставки просто невозможны. Кроме того, он добавил, что сейчас возобновить подачу воды нельзя из-за технических причин.

«Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — заключил премьер-министр Украины.

До 2014 года Украина поставляла воду в Крым по Северо-Крымскому каналу, напоминает Ura.ru. После проведения референдума на полуострове шлюзы канала закрыли. В 2017 году власти Херсонской области возвели дамбу, полностью перекрыв подачу воды.