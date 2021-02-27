Украина назвала сроки возвращения контроля над Донецком и Луганском

На возвращение Донбасса украинским властям понадобится десятилетие, считает представитель Киева в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш. Об этом он заявил телеканалу «Украина 24».

«Пока Россия не захочет выйти с Донбасса, сохранив лицо или не сохранив его под давлением международных сил, — ключ к миру в руках России», — отметил журналист.

По его мнению, Москва хочет сохранить конфликт в регионе в замороженном виде. Задачу Украины он видит в том, чтобы «целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам» и использовать политические возможности, когда они есть.

Гармаш склоняется к тому, что эта ситуация не продлится «десятки лет».

«Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива — ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс», — резюмировал участник Трехсторонней контактной группы.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ. Этот формат работает с лета 2014 года как рабочий орган для решения оперативных вопросов между Донбассом и Киевом.