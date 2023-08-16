Мир 16 августа 2023, 19:34 Украина назвала расходы на зарплаты военным Минфин Украины: на выплаты военным уходит около трети бюджета страны Ministry of Defense of Ukraine

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Выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины составили почти треть расходов государственного бюджета страны. Об этом сообщило украинское министерство финансов.

В период с января по июль 2023 года расходы общего фонда госбюджета Украины составили 1,64 триллиона гривен (44,85 миллиарда долларов). Оплата труда обошлась стране в 669,9 миллиарда гривен (18,3 миллиарда в американской валюте).

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В ведомстве также отметили, что на денежное содержание военнослужащих направили 31,6% всех расходов бюджета, или 518,8 миллиарда гривен (14,2 миллиарда долларов).

Второе место по статье расходов бюджета Украины заняла оплата товаров и услуг. На эти цели власти выделили 406,3 миллиарда гривен (11,1 миллиарда долларов).

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отмечал, что Украина потратила на содержание ВСУ около двух триллионов гривен (более пяти триллионов рублей) в год. По его словам, стране сильно помогла финансовая поддержка зарубежных партнеров и кредиты.