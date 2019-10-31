Украина назвала провокацией встречу президента Чехии с крымскими татарами

Украинские дипломаты выразили протест в связи с тем, что представители «псевдо-крымско-татарской» организации «Кырым бирлиги» получили приглашение на официальное мероприятие в Праге. По мнению Киева, эта «провокация» нанесет вред чешско-украинским отношениям.

Украинская сторона убеждена, что эта организация находится под контролем российских властей. По данным «Русской планеты», посольство Незалежной выразило надежду, что в будущем официальная Прага воздержится от всяческих контактов с представителями крымского руководства и его «марионеточными организациями».