Дания дала разрешение на строительство «Северного потока — 2» Подробнее

На личной странице в Facebook он отметил, что компания ожидала получить ответ осенью.

По его мнению, принципиальная датская позиция задержала проект на определенное время. Однако геополитическое оружие нельзя ликвидировать инструментами, регулирующими торговые отношения.

Андрей Коболев также подчеркнул, что в настоящее время санкции западных стран — это эффективное средство противодействия агрессии.

Глава «Нафтогаза» заявил, что по данному вопросу компания максимально поддержит дипломатов Украины.

Ранее Датское энергетическое агентство разрешило прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.