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    16 сентября 2020, 19:28

    На Украине назвали пять причин потери Крыма

    Дарья Бунякова

    На выход Крыма из состава Украины повлияло сразу пять разных причин. Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР) страны.
    На Украине назвали пять причин потери Крыма

    «Первое — преступное сокращение ВСУ. Несмотря на возвращение внеблокового статуса, требовавшего наращивания численности армии в течение 2012–2013 годов, предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тысяч до 162  тысяч военнослужащих», — сообщила пресс-служба украинского ведомства.

    Ко второму фактору госбюро отнесло значительное уменьшение штатной численности военкоматов. Это привело к тому, что военные части были укомплектованы только на 25-55%. Третьей причиной назвали уничтожение ПВО Крыма.

    «Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В и остановлена программа модернизации ЗРК С-125 и С-200В», — пояснили в пресс-службе.

    Еще одним фактором стали незаконные организационные изменения в ВСУ, которые не внесли в оборонные документы. Последней причиной названо непринятие мер по реагированию на внешние угрозы. В сообщении утверждается, что ВСУ игнорировали сообщения разведки о «наступательной операции со стороны России».

    Крым вышел из состава Украины в 2014 году, после государственного переворота в стране. По итогам референдума полуостров стал относиться к территории России.

    Новости SMI.FM