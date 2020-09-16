На Украине назвали пять причин потери Крыма

На выход Крыма из состава Украины повлияло сразу пять разных причин. Об этом заявило Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

«Первое — преступное сокращение ВСУ. Несмотря на возвращение внеблокового статуса, требовавшего наращивания численности армии в течение 2012–2013 годов, предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих», — сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Ко второму фактору госбюро отнесло значительное уменьшение штатной численности военкоматов. Это привело к тому, что военные части были укомплектованы только на 25-55%. Третьей причиной назвали уничтожение ПВО Крыма.

«Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В и остановлена программа модернизации ЗРК С-125 и С-200В», — пояснили в пресс-службе.

Еще одним фактором стали незаконные организационные изменения в ВСУ, которые не внесли в оборонные документы. Последней причиной названо непринятие мер по реагированию на внешние угрозы. В сообщении утверждается, что ВСУ игнорировали сообщения разведки о «наступательной операции со стороны России».

Крым вышел из состава Украины в 2014 году, после государственного переворота в стране. По итогам референдума полуостров стал относиться к территории России.