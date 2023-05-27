Мир 27 мая 2023, 16:15 Украина назвала невыполнимыми требования России для завершения конфликта Подоляк выдвинул ответные требования Украины к России для завершения конфликта РИА «Новости»

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Предложения Министерства иностранных дел России для урегулирования конфликта реализовать невозможно. Об этом на своей странице в Twitter написал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Политик подчеркнул, что украинские власти считают возможным завершение конфликта только на своих условиях. Они включают полный вывод российских войск с территории Украины и создание буферной зоны в России.

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Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что России необходимо признать необратимость развала Советского Союза и прекратить вмешательство в дела бывших республик.

Также Подоляк потребовал сокращения российского наступательного вооружения и передачу контроля над ядерным арсеналом России международной независимой организации. Программу репараций для восстановления Украины, добавил он, необходимо закрепить законодательно, прописав там передачу замороженных российских активов.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что одним из важнейших условий прекращения конфликта является отказ Украины от вступления в НАТО и Евросоюз, которые прописаны в декларации о национальном суверенитете страны от 1990 года.

Дипломат добавил, что только гарантии нейтрального и внеблокового статуса соседнего государства могут стать началом для переговоров.

Он подчеркнул, что цели специальной военной операции остались прежними: защита жителей Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины.

Галузин добавил, что киевский режим должен признать новые регионы России на основании права народов на самоопределение, а также закрепить за русским языком статуса государственного.