Украина назвала Южные Курилы «оккупированной территорией» | 360°

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Украина назвала Южные Курилы «оккупированной территорией»

Верховная рада Украины назвала Южные Курилы «оккупированной территорией Японии»

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Украина признала южные Курильские острова «оккупированной Россией территорией Японии». Соответствующее постановление приняла Верховная рада страны, передало РИА «Новости».

Украинское правительство заявило о поддержке позиции Японии в отношении ее северных территорий.

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«Верховная рада Украины <…> призывает международное сообщество продолжить употребление всех возможных мер по договорно-правовому оформлению статуса Северных территорий Японии», — говорится в постановлении.

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Ранее премьер-министр Фумио Кисида заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы. По его словам, вопрос надо решить сейчас и не передавать его новым поколениям. Япония еще хочет заключить с Россией мирный договор и именно таким способом окончательно решить вопрос о разделении территорий.

Япония претендует на несколько островов: Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи, власти аргументируют свое право на эти территории положениями в Трактате о торговле и границах 1855 года.

Верховная рада

Япония

Россия

Украина

Курильские острова

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