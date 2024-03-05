Мир 05 марта 2024, 18:34 Украина назвала дедлайн по транзиту российского газа в Европу Липпа: Украина продолжит транзит газа из России в Евросоюз Pxhere

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Генеральный директор «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа в эфире федерального канала «Рада» заявил, что страна продолжит обеспечивать безопасность поставок российского газа в Европу через свою территорию. Однако 2027 год станет дедлайном, указал он.

Липпа напомнил, что основными потребителями российского газа, поставляемого через территорию страны, являются Австрия и Словакия.

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«Следует четко обозначить, что 2027 год — это дедлайн для них», — заявил гендиректор украинской компании.

Если страны ЕС не переформатируют свои источники поставок и в следующем году обратятся к России, компания обеспечит безопасность в ходе транзита, но в то же время Украина проследит, как партнеры перестроят свой рынок, добавил Дмитрий Липпа.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК активно работает над полным отказом от поставок газа из России через Украину.

Европейский союз выступил против идеи продления соглашения о транзите российского газа через Украину после 2024 года.