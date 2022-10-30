Украина назвала число судов, заблокированных после приостановки зерновой сделки | 360°

Мир 30 октября 2022, 22:25 Украина назвала число судов, заблокированных после приостановки зерновой сделки Украина заявила о блокировке 218 участвующих в зерновой сделке судов РИА "Новости"

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Движение 218 участвующих в зерновой сделке судов оказалось заблокировано. Об этом в Telegram-канале заявило Министерство инфраструктуры Украины.

«В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от общего координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях», — написала пресс-служба ведомства.

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Как уточнили в министерстве, 101 пустое судно должны проверить перед входом в украинские порты. Еще 22 сухогруза ожидают выхода из портов, а 95 судов еще не прошли инспекцию для отправки к конечному потребителю.

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Ранее Россия объявила о своем выходе из зерновой сделки. Замминистра иностранных дел страны Андрей Руденко заявил, что вопрос возобновления участия российской стороны можно будет обсуждать только после того, как выяснятся все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота со стороны Украины. Теракт пытались совершить с помощью воздушных и подводных беспилотников.