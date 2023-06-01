Мир 01 июня 2023, 02:45 Украина научилась пропаганде у ИГИЛ — СМИ Newsweek: Украина научилась у ИГИЛ выкачивать деньги и оружие с Запада Freepik

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Украина использует методы пропаганды, «придуманные» ИГИЛ* 10 лет назад. Киевский режим при помощи видеороликов выкачивает деньги и оружие с Запада. Такую аналогию провела газета Newsweek.

«Я бы сказал, что Украина проводит мастер-класс по современным боевым действиям и цифровой дипломатии, а использование видеороликов помогает привлечь внимание, привлечь деньги и материалы для поддержания военных действий», — заявил изданию ведущий курсов пропаганды, социальных конфликтов и медиа-исследований в Военном колледже Южной Каролины профессор Шон Хьюстон.

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Киевский режим использует БПЛА для записи побед на фронте, качество роликов граничит с геймификацией боев. Этот метод привлечения внимания придумали в ИГИЛ* для выкачивания денег.

Киев такими роликами напоминает миру о борьбе против России и показывает, что поддержка Запада не напрасна. Украина надеется привлечь еще больше финансовой и военной помощи, заявил профессор.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.