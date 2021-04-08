Украина нашла объяснение гибели 5-летнего мальчика в ДНР

Пятилетний мальчик, погибший в окрестностях Донецка, нарвался на взрывное устройство, которое нашел во дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.

«Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины», — передало его слова «Общественное радио».

Гибель ребенка также прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Трагедия, в результате которой погиб пятилетний мальчик в ДНР, к сожалению, стала закономерным следствием политики украинских властей. Киев ведет братоубийственную войну, направляя на юго-восток Украины снаряды с надписями „Детям Донбасса“», — написал он в своем Telegram-канале.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине заявила, что продолжит выяснять обстоятельства гибели мальчика. По предварительным данным, ребенок погиб 2 апреля.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка. По их версии, это произошло в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе. Киевские силовики в тот день проводили атаку с применением тяжелых вооружений и беспилотников.