Украина нарушила соглашение о разведении войск в Донбассе

Политик: мировое сообщество должно понуждать Украину к миру в Донбассе Подробнее

«Что касается разведения, совершенно понятны опасения [украинских граждан]. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен. Чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось», — сказал Костюк.

Он отметил, что как только военные покинут приграничную зону, безопасность на линии разграничения будут обеспечивать сотрудники полиции.

Изначально планировалось, что стороны начнут отвод войск 7 октября. ДНР и ЛНР со своей стороны были полностью готовы выполнить условия, но Киев так и не убрал военных.

Очередное заседание Контактной группы должно пройти 15 октября в Минске. На переговорах представители Донбасса должны потребовать от Украины объяснений своих действий. Также на встрече должны решить вопрос о повторном соглашении касательно разведения сил.