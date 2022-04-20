Российские силовики обнаружили документы Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, которые свидетельствуют, что киевские власти не исполняли Европейские конвенции по выдаче преступников, находящихся в международном розыске. Материалы опубликованы в Telegram-канале «РИА «Новости».

Украина подписала и ратифицировала Европейские конвенции по выдаче преступников в 1998 году. Из найденных документов следует, что взяты обязательства страна не выполняла — запросы России, Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана об экстрадиции своих граждан, совершивших преступления, исполнены не были. Об этом РИА «Новости» рассказал сотрудник силовых структур России.

Преступников оставляли на Украине, отправляли их воевать в нацбаты и позволяли свободно выезжать в страны Евросоюза. Пограничным службам Украины было приказано не препятствовать передвижению этих граждан и не задерживать при пересечении границы, следует из документов. В найденных материалах есть прямое указание, что эти преступники участвовали в боевых действиях в составе националистических подразделений.

Документы подлежали уничтожению, херсонские пограничники подожгли здание своего штаба, покидая город. Целью поджога было уничтожение компрометирующих бумаг.